Hakan Altun’un sağlık durumuyla ilgili açıklama

Ünlü şarkıcı Hakan Altun’un resmi sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, dün akşam kendisini iyi hissetmediği için hastaneye kaldırılan Hakan Altun’un tetkiklerinin yapıldığı kaydedildi.

Tetkikler sonucunda Altun’un beyin damarlarından birinde dolaşım bozukluğu saptandığı ancak erken müdahaleyle ciddi bir sorun oluşmadığı ifade edildi.

Açıklamanın devamında, “Tedbir amaçlı birkaç gün daha hastanede normal odada tedavisi sürecektir. Durumunun seyrine göre önümüzdeki hafta içinde taburcu edilebileceği öngörülmektedir. İlgi, alakanız ve güzel temennizleriniz için teşekkür ederiz. Sevgi ve selamlarımızla” ifadeleri kullanıldı.