Hakan Baş ve Bensu Soral evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor

Uzun süredir yaşadıkları birlikteliği yaptıkları evlilikle taçlandıran Hakan Baş ve Bensu Soral ilişkisinde kriz çıktı.

‘İçerde’ isimli dizide gösterdiği performansıyla dikkat çeken Bensu Soral ve Hakan Baş evliliği çatırdamaya başladı.Ünlü çiftin yakın çevresinde, kriz dedikoduları kulaktan kulağa dolaşmaya başladı.

BUHRAN DOLU GÜNLER YAŞIYORLAR

İddiaya göre daha önce kıskançlık nedeniyle birkaç kez tartışan çiftin evinde bir süre önce öncekilerden daha ciddi bir tartışma yaşandı. Soral ile Baş'ın o yüzden gergin günler geçirdiği konuşuluyor.

DİKKAT ÇEKEN SOSYAL MEDYA DETAYI

Bensu Soral ve Hakan Baş’ın uzun zamandır sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşmamaları dikkat çekti. Soral, en son 14 Şubat Sevgiler Günü’nde paylaşım yaparken Hakan Baş da 23 Mart’ta eşinin doğum gününü kutlamış.

