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Hakan Çalhanoğlu ve Sinem Gündoğdu barıştı
Hakan Çalhanoğlu ve Sinem Gündoğdu barıştı
Geride bıraktığımız ağustos ayında sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek bir açıklamayla evliliğini sonlandırdığını açıklayan Hakan Çalhanoğlu, 6 aylık hamile eşiyle barıştı.
Magazin 21 Kasım 2018 - 11:14

Birbirleri hakkında yaptıkları sert açıklamalardan sonra ayrılık kararı almış ve bu kararı verdikleri sırada Sinem Gündoğdu’nun hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Çift ayrılık kararı aldıktan birkaç ay sonra yeniden bir araya gelme kararı aldı. Milan’da forma giyen Hakan Çalhanoğlu eşinin Almanya’da bulunan ailesinin yanına gitti ve Bip magazin tarafından duyurulan habere göre Sinem Gündoğdu ile yaptığı bir barış konuşmasının ardından evlerinin yakınında bulunan bir restorana giderek burada baş başa yemek yedi.

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