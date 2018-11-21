Hakan Çalhanoğlu ve Sinem Gündoğdu barıştı

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Birbirleri hakkında yaptıkları sert açıklamalardan sonra ayrılık kararı almış ve bu kararı verdikleri sırada Sinem Gündoğdu’nun hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Çift ayrılık kararı aldıktan birkaç ay sonra yeniden bir araya gelme kararı aldı. Milan’da forma giyen Hakan Çalhanoğlu eşinin Almanya’da bulunan ailesinin yanına gitti ve Bip magazin tarafından duyurulan habere göre Sinem Gündoğdu ile yaptığı bir barış konuşmasının ardından evlerinin yakınında bulunan bir restorana giderek burada baş başa yemek yedi.