Hakan Hatipoğlu’nun acı günü

Hakan Hatipoğlu’nun 93 yaşındaki dedesi hayatını kaybetti.

Yaşadığı büyük üzüntüyü Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Hatipoğlu, “93 yaşındaki canım dedem, pamuk dedem ani bir şekilde Covid-19’a yenik düştü. Bende emeği çoktur. Dede torun olmanın ötesinde farklı bir ilişkimiz vardı. Sevginin her şeyi çözebileceğini ben ondan öğrendim. O beni evlat gibi sevdi ben onu babam gibi. Belki de o yüzden Lila’ya hep senin bana baktığın gözlerle bakıyorum dedem. Seni çok seviyorum. Çok özleyeceğiz seni. Mekanın cennet olsun canım benim. Çok üzgünüm” dedi.

Ünlü ismin paylaşımına Hakan Peker, Çiğdem Tunç, Uğurkan Erez, Gurur Aydoğan gibi ünlü kişilerden başsağlığı yorumları yağdı.