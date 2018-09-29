Hakan Sabancı, hoşlandığı kız tipini açıkladı

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Hakan Sabancı, beğendiği kadın modelinin "Trip atmayan, zeki, esprili ve güler yüzlü" olduğunu söyledi.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Ömer-Arzu Sabancı'nın ortanca oğlu Hakan Sabancı genç şu sıralar genç kızların gözdesi haline gelmiş durumda. 27 yaşındaki Hakan Sabancı annesinin yakın arkadaşı Aslı Şen’in video paylaşım kanalına verdiği röportajda, hayatında olacak kadının trip atmayan, zeki ve esprili olması gerektiğini söyledi.

“TRİP ATMAYACAK, ZEKİ VE ESPRİLİ OLACAK”

Sabancı, karşı tarafta beğendiği ve rahatsız olduğu özellikler hakkında şunları söyledi: “Yalandan hoşlanmam. Aptal yerine konmaya hiç tahammül edemem. Kızların trip atmasına gelemem. Çok itici ve manasız bulurum. Sevgilim, güler yüzlü, samimi, zeki ve esprili olmalı. Yakın arkadaşlarımla da iyi anlaşmalı” ifadelerini kullandı.