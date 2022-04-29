Hakan Sabancı ile adı anılan Şeyma Subaşı kafaları karıştırdı

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı'nın adı Hakan Sabancı ile anılıyordu. İddialar karşısında sessiz kalan Subaşı, sosyal medya hesabından iş insanı Mehmet Germiyanlıgil ile fotoğrafını paylaştı. Subaşı'nın bu hamlesi kafaları karıştırdı.

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Acun Ilıcalı ile evliliğinden bir çocuğu olan 31 yaşındaki Şeyma Subaşı, 1.5 yıldır birlikte olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan ilişkisinin bittiğini geçen ay Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

KALP EMOJİSİ

Ayrılığın ardından Hakan Sabancı ile birlikte olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı’dan sürpriz bir paylaşım geldi.

Subaşı, 2020 yılında adının aşk dedikodularına karıştığı iş insanı Mehmet Germiyanlıgil ile fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.

Subaşı’nın paylaşımına kalp emojisi eklemesi aşk dedikodularını yeniden alevlendirdi

Şeyma Subaşı daha önce yaptığı açıklamada “Mehmet benim 15 senelik arkadaşım, abimdir. Bunu herkes bilir. Ne saçma haberler yapıyorsunuz yahu. Her yalan habere cevap mı vereceğiz?” demişti.

SERENAY SARIKAYA HAMLESİ

Öte yandan Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin oyuncu Serenay Sarıkaya’nın 33 hafta önce paylaştığı fotoğrafa “Harika parça” yorumunu yapması da sosyal medyada olay oldu.

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