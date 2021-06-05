Hakkında dava açılan Ezgi Mola’dan yeni paylaşım

Batman’ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020’de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt’te görevli jandarma Musa Orhan’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazdı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Siirt 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Orhan hakkında, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık Orhan’ın yargılanması sürerken, olayın ardından sosyal medyadan tepki yağdı.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA

Musa Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola’nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Mola hakkında ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ ve ‘hakaret’ suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 31’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Mola hakkında dava açıldı.

“KADINA ŞİDDET İNSAN HAKLARI İHLALİDİR”

Birçok ünlü ismin desteklediği Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yeni bir teşekkür paylaşımı yaptı. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi’ni ziyaret edern Mola, burada çekildiği bir fotoğrafını Instagram hesabından “Kadına şiddet bir insan hakları ihlalidir. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi’ne ve destekleyen herkese teşekkür ederim” notuyla paylaştı.

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