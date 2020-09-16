Halil Sezai kimdir?

Şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai'nin yaşlı bir adamı döverken ortaya çıkan video kaydı büyük yankı uyandırdı. Halil Sezai'nin olaya ilişkin sosyal medyada yayılan görüntüleri sonrası vatandaşlar Halil Sezai'nin kim olduğuna dair internette araştırma yapmaya başladı.

HALİL SEZAİ KİMDİR?

Halil Sezai Paracıkoğlu, ya da bilinen adıyla Halil Sezai, 16 Ağustos 1979 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. Babasının ailesi Bulgaristan’ın Pazarcık ilinin Paracık köyünden olup, soyadını buradan almaktadır. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü’nden mezundur.

Cenk ve Duygu adında iki kardeşi daha bulunan Halil Sezai’nin ağabeyi Cenk Paracıkoğlu'da bir dönem mankenlik ve müzisyenlik yapmıştır. Kardeşi Duygu Paracıkoğlu ise oyuncudur.

İlk albümü Seni Beklerken’i müzikseverlerin beğenisine sunan Halil Sezai, aynı yıl vizyona giren İncir Reçeli filminde başrol oynayarak beyaz perdeye adım atım atmıştır. Serinin devam filmi olan 2014 yapımı İncir Reçeli 2'de de başrolde oynamış, 2014 tarihli Çilek filminin ise yapımcılığını üstlenmiştir.

2012 yılında Kral TV Müzik Ödüllerinde ‘En İyi Çıkış Yapan Sanatçı’ ödülünü alan Halil Sezai, Başak burcudur.

HALİL SEZAİ’NİN ALBÜMLERİ

2011 – Seni Beklerken

2012 – Her Neyse

2012 – Seni Beklemek

2013 – Ey Aşk

2015 – Ervah-ı Ezelden

HALİL SEZAİ’NİN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Gönül Yarası (Garson) (2004)

Ihlamurlar Altında (Murat) (2005)

Sevgili Dünürüm (Cem) (2007)

Kader (Levent) (2007)

Yapma Diyorum (Sağlıkçı Tezcan) (2009)

Kahve Bahane (Muhsin) (2009)

Türkan (İsmail) (2011)

İncir Reçeli (Metin) (2011)

Problem Çözen Adam (2011)

Sabit Kanca (Fizik Öğretmeni) (2013)

Çilek (2014)

İncir Reçeli 2 (Metin) (2014)

Ammar (2014)

Arkadaşım Hoşgeldin (Komedi Programı) (2014)

Yapışık Kardeşler (İmam) (2015)

HALİL SEZAİ’NİN KLİPLERİ

Badem Gurubu “Kalpsiz”

Bulutsuzluk Özlemi “Rüzgar”