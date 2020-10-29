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Halil Sezai yarın hakim karşısına çıkıyor
Halil Sezai yarın hakim karşısına çıkıyor
İstanbul Tuzla'da yaşlı komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle tutuklanan ve 13 yıl 10 aya kadar hapsi istenen şarkıcı Halil Sezai yarın ilk kez hâkim karşısına çıkacak.
Sevgim Begüm YAVUZ
Magazin 29 Ekim 2020 - 11:38

Halil Sezai Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “alenen hakaret”, “konut dokunulmazlığını ihlal etme”, “silahla kasten yaralama”, “silahla tehdit” ve “mala zarar verme” suçlarına ilişkin savunma yapacak.

NE OLMUŞTU?

‘İsyan’ şarkısıyla ünlenen Halil Sezai, İstanbul Tuzla’da 15 Eylül’de yaşlı komşusu Hüseyin Meriç’i darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınmış ve Emniyet’teki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Halil Sezai, tutuklanması talebiyle sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklanmıştı.

Savcılık iddianamede, Halil Sezai’nin “alenen hakaret”, “konut dokunulmazlığını ihlal etme”, “silahla kasten yaralama”, “silahla tehdit” ve “mala zarar verme” suçlarından toplamda 3 yıl 7 ay 15 günden 13 yıl 10 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etmişti.

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Son güncelleme: 11:45 - 29.10.2020
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