Halil Sezai’nin kardeşi konuştu: Kınıyorum ama o adam da masum sayılmaz

Halil Sezai’nin kardeşi konuştu: Kınıyorum ama o adam da masum sayılmaz

Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i (67) darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu'nun (41) kardeşi Duygu Paracıkoğlu Bakar konuştu. Kardeş Paracıkoğlu, "Abimin yaptığı yanlış. Kınıyorum ama o adam da masum sayılmaz" dedi.

67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darbetmekten tutuklanan Halil Sezai’nin kardeşi Duygu Paracıkoğlu Bakar olay hakkında açıklamalarda bulundu.

UçanKuş TV’nin haberine göre, kardeş Duygu Paracıkoğlu Bakar, şu ifadeleri kullandı:

* Abimin yaptığı yanlış. Kınıyorum ama o adam da masum sayılmaz.

* Ağza alınmayan küfürler etti. Abim geçen gittiğinde yine laf edince olay olmuş.

* Yıllar önce abime ‘Bu adamlarla muhatap olma’ dedim, korktuğum başıma geldi.

* Olay evet çok yanlış ama soruyorum, biri sürekli ananıza küfretse ne yaparsınız?



NE OLMUŞTU?

Tuzla’da 15 Eylül’de şarkıcı Halil Sezai, komşusu Hüseyin Meriç’i darbettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınmış ve emniyette ifade vermesinin ardından serbest bırakılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı darp olayıyla ilgili soruşturmayı genişletmesinin ardından Sezai’yi savcılık ifadesinin alınması için adliyeye çağırmıştı. Polis eşliğinde adliyeye getirilen şarkıcı, nöbetçi hakimlikçe “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklanmıştı.