Halsey’den ilişki itirafları: Alev Aydın’la beraber olmaktan korktum

Bir dönem ilişkileriyle ve yaşadığı ruhsal sorunlarla sık sık gündeme gelen Halsey, bu yılın başında hamileliğini duyurmuştu. Ünlü şarkıcı, Türk senarist Alev Aydın ile birlikteliğinin nasıl başladığını ve ilişki ile ilgili korkularını Allure dergisine anlattı.

Alev Aydın ile yıllardır arkadaş olduklarını ancak yine de uzun süre ilişkiden korktuğunu açıklayan Halsey, şöhretin ilişkilerini etkileyeceğinden endişe ettiğini anlatıyor:

“Hayatım hakkında bir film yazıyordu, bir biyografi, bu yüzden birlikte çok zaman geçirdik. Bir gece gerçekten halka açık bir yere birlikte gittik. Ayrılırken paparazzi, hayranlar tarafından adeta yutuldum. Her şey çok dramatikti, bir film sahnesi gibi. Omzumun üzerinden baktım ve ‘Aman Tanrım, hoşçakal bile demedim!’ diye düşündüm. Arabada oturduğumu ve o’nu bir daha asla göremeyeceğim, onu hayatını mahvedemeyecek kadar çok seviyorum ve onu tüm bu çılgınlığın içine sürükleyecek kadar çok seviyorum’ dediğimi hatırlıyorum.”

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Ancak Aydın’ın tüm endişelerini yatıştırdığını söyleyen şarkıcı sözlerine şu şekilde devam etti: “Bana, ‘umurumda değil ve o kadar da büyük bir anlaşma değil’ dedi.”

2018’de Sony Pictures ile hayatını anlatan bir film geliştirmek için ortaklık kuran Halsey, kısa süre önce Twitter’daki hayranlarına Aydın’ın bunu yazmak için işe alındığını ve bu süreçte aşık olduklarını söyledi:

“Alev ve ben dört yıldır gerçekten iyi arkadaşız. Ve yıldızlar hizaya girdiğinde ilişkimiz romantikleşti. İkimizin de ‘Aman Tanrım! Sen benim olduğum kişisin’ dediğimiz çok açıktı.”