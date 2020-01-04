Haluk Bilginer’den İstanbul Üniversitesi’ndeki boykotla ilgili paylaşım

Sosyal medya hesabını pek çok oyuncuya kıyasla çok aktif olarak kullanmasa da önemli konular hakkında yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Haluk Bilginer, bu defa İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin gerçekleştirdiği yemek boykotu hakkında bir paylaşımda bulundu.

İstanbul Üniversitesi, geçtiğimiz yıl 2,75 lira olan öğün ücretini 3,5 liraya çıkartarak tepki çekmişti. Bu yıl da önce kahvaltı öğününü kaldıran sonrasında da günde indirimli 3 öğün yemek hakkını tek öğüne düşüren üniversite yönetimine, öğrenciler karşı çıktı.

Bu konuyla ilgili sosyal medyada yapılan çok sayıda paylaşımdan birine de oyuncu Haluk Bilginer imza attı. Bilginer Twitter hesabı üzerinden yaşananlarla ilgili olarak şunu paylaştı: