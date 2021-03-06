Haluk Levent, Çevre Bakanı’na seslendi: Saros yağmalanıyor!

Ahbap Derneği Genel Başkanı ve çevreci ünlü sanatçı Haluk Levent, BOTAŞ’ın Saros Körfezi’ne yapmak istediği FSRU (yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi) doğal gaz limanı nedeniyle Sazlıdere Sahili'ni ziyaret etti. Burada yaşanan duruma tepki gösteren Levent, mini bir konser de verdi.

“SAROS AŞIĞI OLARAK BURADAYIM”

Levent, yaptığı açıklamada, “Neden buradayım bundan 20 yıl önce buraların yok olmaması için 12 saat 5 dakikalık bir rekor konserim vardı. Saros aşığı olarak yeniden Saros’un tahrip edilmesi canımı çok sıkıyor üzüyor beni. Sadece küçücük bir şey söylemek istiyorum. Çevre Bakanlığı’na seslenmek istiyorum. Saros özel koruma alanı tahrip ediliyor. Çevre Bakanlığı’nın koyduğu kurallar bizzat şirketler tarafından hukuksuz bir şekilde ihlal ediliyor ve Saros yağmalanıyor” dedi.

Levent, 2004 yılında Kırklareli Kıyıköy-Keşan İbrice Limanı arasında yapılacak Transtrakya Petrol Boru Hattı’na karşı çevreciler tarafından başlatılan kampanyaya da büyük destek vermişti.12 Aralık 2004’te İbrice Limanı’nda 12 saat 5 dakikalık bir konser vererek, projeyi kamuoyunun gündemine taşıyarak projenin iptal edilmesinde büyük bir payın sahibi olmuştu.

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