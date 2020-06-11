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Hande Ataizi: Fasulyeleri ısladım, yerleri sildim…
Hande Ataizi: Fasulyeleri ısladım, yerleri sildim…
Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte sosyal medya hesabından sokak gezmeleri sırasında çekilmiş fotoğraflarını paylaşan oyuncu Hande Ataizi bu defa evinde çektiği bir selfieyi takipçileriyle paylaştı.
Magazin 11 Haziran 2020 - 09:03

Karantina dönemine dair çok fazla paylaşımda bulunmayan oyuncu Hande Ataizi, normalleşmeyle birlikte kendisini dışarıya attı ve Instagram hesabından da paylaşımda bulunmaya başladı. Ataizi’nin bu hareketi onun ev haliyle görünmek istemediği şeklinde yorumlansa da oyuncunun hesabından yaptığı son paylaşım böyle bir şeyin olmadığını gösterdi.

Evde çektiği selfesini takipçileriyle paylaşan Ataizi, görüntüsü üzerinden espri yapmayı da ihmal etmedi ve “Fasulyeleri ısladım yerleri sildim aplaaaaa” notunu düştü.

Son güncelleme: 10:02 - 11.06.2020
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