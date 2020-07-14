Hande Ataizi tavandaki aynayı görünce…

Sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Leon ile İstanbul'daki bir otelde tatil yapan Ataizi, kaldıkları odada çektiği selfie ile son derece cesur bir kareye imza attı.

Bu yıl içerisinde evlenecekleri konuşulan ancak pandemi nedeniyle planlarını ertelemek zorunda kalan Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu şimdilerde kısa tatillerinin tadını çıkartıyor. İşleri dolayısıyla çok uzak bir tatil planı yapmayan çiftten Hande Ataizi sosyal medya hesabından bu keyifli kaçamaklarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor.

Ataizi son olarak kaldıkları otel odasından paylaştığı kare ile dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncu cesur paylaşımına herhangi bir not düşmezken çok sayıda beğeni aldı.