Hande Erçel annesinin kaybının ardından ilk kez…

Çalışarak yaşadığı zor günleri atlatmaya çalıştığını belirten Hande Erçel, Marie Claire’in mart sayısına verdiği röportajda; “Konuşmayı tercih etmiyorum, elbette. Ama hiçbir şey söylememek de yok saymak gibi geliyor. Günlerim, içimdeki derin acıyı yaşayarak, bununla yaşamayı öğrenmeye çabalayarak geçiyor. Çalışarak hayata tutunuyorum. Ve tabii ki babam, ablam en büyük desteğim. Tarifsiz bir duygu, Allah kimseye yaşatmasın. Çok özlüyorum” ifadelerini kullandı.