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Hande Erçel annesinin kaybının ardından ilk kez…
Hande Erçel annesinin kaybının ardından ilk kez…
Geride bıraktığımız ocak ayında annesi Aylin Erçel'i kaybeden oyuncu Hande Erçel, verdiği bir röportajda duygularını paylaştı.
Magazin 1 Mart 2019 - 07:51

Çalışarak yaşadığı zor günleri atlatmaya çalıştığını belirten Hande Erçel, Marie Claire’in mart sayısına verdiği röportajda; “Konuşmayı tercih etmiyorum, elbette. Ama hiçbir şey söylememek de yok saymak gibi geliyor. Günlerim, içimdeki derin acıyı yaşayarak, bununla yaşamayı öğrenmeye çabalayarak geçiyor. Çalışarak hayata tutunuyorum. Ve tabii ki babam, ablam en büyük desteğim. Tarifsiz bir duygu, Allah kimseye yaşatmasın. Çok özlüyorum” ifadelerini kullandı.

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