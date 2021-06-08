Hande Erçel’in ‘bazlama surat’ davası sonuçlandı

İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına taraf avukatları hazır bulundu.

Davacı Hande Erçel’in avukatı “Ceza mahkemesinin verdiği karar kesinleşmiştir, Lütfü Alp Kılınç’ın ifadelerinin hakaret teşkil ettiği sabittir” diyerek mahkemeden davanın kabul edilmesini talep etti. Davalı Alp Kılınç’ın avukatı ise davanın reddedilmesini istedi.

Mahkeme davayı kısmen kabul ederek Alp Kılınç’ın Hande Erçele 15 bin lira değil bin lira ödemesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Hande Erçel, sosyal medya hesabından geçen yıl bir fotoğrafını paylaşıp ‘bazlama surat’ diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç’ı savcılığa şikayet etmişti.

Erçel avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde Lütfü Alp Kılınç’ın fiziksel özelliklerini aşağıladığını, çektiği videolarda kendisiyle dalga geçtiğini öne sürerek cezalandırılmasını talep etmişti.

Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar çıkmış, mahkeme ‘hakaret’ suçunu işlediği gerekçesiyle Lütfü Alp Kılınç’a 109 gün adli para cezası vermişti. Cezanın her günü 20 TL’den paraya çevrilerek, sanığın 2 bin 180 TL ödemesine hükmedilmişti.

Bu kararın ardından Hande Erçel, Kılınç hakkında aynı konudan hukuk mahkemesine başvurarak 15 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

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