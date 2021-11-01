Hande Erçel: Beni en iyi tanıyan kişi Kerem

Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, ilişkisi hakkında konuşarak, "Beni en çok tanıyan ve en iyi anlayan kişi Kerem oldu" dedi.

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Oyuncu Hande Erçel, InStyle dergisine verdiği röportajda, kendisiyle ilgili merak edilenleri, annesini ve sevgilisi Kerem Bürsin’i anlattı.

27 yaşındaki oyuncu, hayattaki ilham kaynağının kanserle mücadele eden ve 2019’da vefat eden annesi Aylin Erçel olduğunu söyledi.

“DİK DURMAYI ANNEMDEN ÖĞRENDİM”

Erçel, annesi için, “Olmak istediğim kişi olmam için bana cesaret veren her zaman o. En büyük ilham kaynağım aynı zamanda. Dik durmayı, mücadele etmeyi, çok sevmeyi, karşılıksız vermeyi, çok çalışmayı ve çalıştıkça parlamayı ondan öğrendim. Her zaman onu gururlandırmak için çabalıyor, bütün başarılarımı ve mutlu anlarımı hep ona ithaf ederek yaşıyorum” dedi.

“KEREM ÇOK İYİ BİR PARTNER”

Final yapan ‘Sen Çal Kapımı’ dizisinde başrolleri paylaştığı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, sevgilisinin çok iyi bir partner olduğunu söyledi.

“Zamanımızın çoğunu birlikte geçirdikten sonra beni en çok tanıyan ve en iyi anlayan kişi Kerem oldu” diyen Erçel, “Bu kadar iyi tanıdığınız ve bir süre sonra konuşmadan anlaşır hale geldiğiniz biri ile partner olmak benim şansım” diye konuştu.

ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ

Geçen aylarda da Kerem Bürsin ile birlikteliği hakkında açıklamalarda bulunan Erçel, “Yeni bir ilişki. Zaten başladığında direkt haberiniz oldu. Ben her zaman ‘Hayatımda biri olduğunda öğreneceksiniz’ dedim. Oldu ve öğrendiniz… Bu kadar basit. Uzun zamandır yoktu tabii ki. Dizinin başında beraber olduğumuza dair haberler çıktı. O zaman tamamen iş arkadaşlığıydı, sonra ilişkiye dönüştü” demişti.

Erçel, muhabirlerin, “Evlilik düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Şu an sadece işimizi yapıyoruz. Keyifli bir ilişkimiz var” demekle yetinmişti.

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