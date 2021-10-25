Hande Erçel: Git gide sana benziyorum anne

Oyuncu Hande Erçel, 2019 yılında kaybettiği annesi Aylin Erçel'in doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı.

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Oyuncu Hande Erçel’in annesi Aylin Erçel, mücadele ettiği kansere yenilerek 2019 yılında hayatını kaybetmişti.

Hande Erçel, bugün doğum günü olan annesi Aylin Erçel için duygusal bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Annesine olan özlemi her geçen gün biraz daha artan oyuncu, bu özel günü annesinin fotoğrafıyla kutladı.

“ÇOK GÜZELSİN ANNE”

Annesinin çocukluk fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Hande Erçel, şu notu düştü:

“Hâlâ o küçük kız çocuğusun sen. Benim içimde hissettiğim bütün aykırılıklarsın, heyecansın. Gitgide sana benziyorum farkındayım, bunu çok seviyorum. Ve çok güzelsin anne… Yeni yaşın sonsuz denizlerde yüzerek geçsin.”

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