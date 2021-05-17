Hande Erçel ve Kerem Bürsin paylaşmaya doyamadı! Aşk tatilinden yeni pozlar…

Her fırsatta “Arkadaşız” açıklamasını yapan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, rol aldıkları dizinin sezon finali vermesinin ardından gittikleri Maldivler tatilinden yeni kareler paylaştı.

27 yaşındaki oyuncu, palmiye ağaçlarının altında mavi mayosu ile verdiği pozlarla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Maldivler dönüşü Erçel’le el ele görüntülenen Bürsin de sevgilisinin hemen ardından tek başına olduğu bir tatil pozunu yayınladı.

Bürsin, ilişkileri hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: “Her şey çok güzeldi. Moral depoladık. Şimdi işimizin başındayız. Senaryolar yazıldı. Önümüzdeki hafta çekimlere başlayacağız.”

“Biz hiçbir zaman ilişkimizi gizlemedik. ‘Zamanı gelince açıklarız’ dedik. Uzun süredir beraberiz. Her şey çok güzel gidiyor. En başından beri çok iyi anlaşan dost olduk. Arkadaş olduk. Sonra bir takım şeyler gelişti ve ilişkimiz başladı.”

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