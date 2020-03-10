Hande Soral öksürük şikayetiyle doktoro gitti ‘Corona için önlem aldım’ dedi

Hande Soral, son zamanlarda çok öksürdüğü için Nişantaşı’ndaki doktoruna gitti. Basın mensuplarıyla karşılaşan Soral “Corona ile ilgili önlemimi aldım” dedi. Hande Soral Nişantaşı’nda doktoruna giderken görüntülendi. Gazetecileri karşısında gören Soral, soğuk algınlığı sebebi ile gribe yakalandığını belirtti. Bunun üzerine gazeteciler, son zamanlarda çok öksürdüğünü söyleyen Soral’a corona virüsünü sordu. Hande Soral “O konuda önlem aldım doktorumla sürekli görüşüyorum” dedi.