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Hande Soral öksürük şikayetiyle doktoro gitti ‘Corona için önlem aldım’ dedi
Hande Soral öksürük şikayetiyle doktoro gitti ‘Corona için önlem aldım’ dedi
Hande Soral çok öksürdüğü için doktora gitti 'Corona değilim önlemimi aldım' dedi
Emre ÇEVİK
Magazin 10 Mart 2020 - 10:06

Hande Soral, son zamanlarda çok öksürdüğü için Nişantaşı’ndaki doktoruna gitti. Basın mensuplarıyla karşılaşan Soral “Corona ile ilgili önlemimi aldım” dedi.  Hande Soral Nişantaşı’nda doktoruna giderken görüntülendi. Gazetecileri karşısında gören Soral, soğuk algınlığı sebebi ile gribe yakalandığını belirtti. Bunun üzerine gazeteciler, son zamanlarda çok öksürdüğünü söyleyen Soral’a corona virüsünü sordu. Hande Soral “O konuda önlem aldım doktorumla sürekli görüşüyorum” dedi.

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