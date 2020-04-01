Hande Yener’den Demet Akalın’a TDK göndermesi

Corona virüsü salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ünlü isimler sosyal medya üzerinden takipçileriyle buluşmaya devam ediyor. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken çıkışlar yapan Demet Akalın bu defa Hande Yener paylaşımı ile gündeme geldi.

Geçtiğimiz gün yaptığı küfürlü paylaşım yüzünden gündeme gelen Demet Akalın bu defa geçmişteki küskünlüğünü bitirdiği Hande Yener paylaşımı ile öne çıktı. Ev karantinası dolayısıyla dışarıya çıkamayan Akalın, meslektaşı Hande Yener’in kendisine gönderdiği yakın gözlüğü ile selfie çekti ve bu kareyi: “Canım Hande Yener’im dışarı çıkamıyorum diye yakın gözlüğü gönderdi, artık hatasız yazacağım” notuyla paylaştı.

Bu mesajı yanıtsız bırakmayan Hande Yener de meslektaşı Demet Akalın’ın meşhur yazım yanlışlarına gönderme yaptı ve “TDK ile ilgisi yoktur diyorsun, güle güle kullan canım” yorumunu yazdı.