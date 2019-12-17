Harvey Weinstein’ın olay yaratan savunmasına tepkiler büyüyor

Tacizle suçlanan Hollywood'un ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein'ın, dün "Kadınlar için herkesten fazla çalıştım" açıklamasına tepki geldi. Times Up (Zaman Doldu) hareketinin yaptığı açıklamada, yapımcının "Bir seks avcısı ve istismarcısı olarak hatırlanacak" dendi.

Aralarında Angelina Jolie, Salma Hayek, Uma Thurman gibi yıldız isimlerin bulunduğu dava hala sürerken Weinstein, 70 kadınla geçici olarak 25 milyon dolarlık bir uzlaşmaya varmıştı.

Harvey Weinstein, dün ilk defa New York Post gazetesine konuştu. 67 yaşındaki yapımcı, tüm olanların ardından kendisini “unutulmuş adam” şeklinde tanımlayarak, “Ben kadınlar için herkesten fazla çalıştım. Tüm yapımcılardan daha fazla kadın yönetmenli ve kadınları anlatan film yaptım. 30 yıl öncesinden söz ediyorum. İlk kez ben yaptım. Öncülük ettim” dedi.

Başına gelen olaylar yüzünden işlerinin unutulduğunu söyleyen Weinstein, “Olanlar nedeniyle her şeyin içi boşaltıldı” dedi.

Weinstein’ın yaptığı çarpıcı açıklamalara ilk tepki Time’s Up (Zaman Doldu) hareketinden geldi. Resmi Twitter hesabından Weinstein’ın psikolojik işkence ve manipülasyon yaptığı belirtildi.

Silence Breakers (Sessizliği Bozanlar) olarak bilinen 23 kadının imzasını taşıyan açıklamada, “Weinstein unutulmak istemediğini söylüyor. İyi, çünkü unutulmayacak” dendi.

Yapılan açıklamada, “O her şeyi alan ve hiçbir şey haketmeyen bir seks avcısı ve pişman olmayan bir istismarcı olarak hatırlanacak. Karşı koyan ve yeter diyen kadınların ortak iradesinde hatırlanacak. Bu saldırganın, istismar mirasını tekrar yazmasına izin vermeyi reddediyoruz” dendi.