Hasan Gülperi’yi mi yoksa Yakup Ağa’yı mı seçecek? Gülperi 6. yeni bölüm fragmanı geldi mi? (Gülperi 5. Son Bölüm izle)

Gülperi 5. Son bölümü ile Show TV’de yayınlandı. Gülperi 5. Son bölümde Hasan davası görülene kadar hapiste kalacaktır. Çıkabilmesi için de 150 bin TL gereklidir. Yakup Ağa kendinden bekleneni yapar ve Hasan’ın velayeti karşılığında bu parayı ödemeyi kabul eder. Gülperi Yakup Ağa’nın ağzının payını verir. Bedriye annesine karşı daha ılımlı davranmaya başlar. Çünkü Gülperi, Ali’ye kızını asla vermeyeceğini söylemiştir. Geride sadece Hasan kalır. Orada da Kadir devreye girer. Ejder’in Gülperi’ye saldırdığını, dedesinin de çarşıda dövdüğünü kanıtları ile Hasan’ın önüne serer. Sonunda Hasan serbest kalır. Artık bir seçim yapması gerekmektedir. Peki Gülperi 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 5. Bölüm özeti…

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Gülperi son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Gülperi son bölüm yayınlanır yayınlanmaz yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Dizinin son bölümünde; Gülperi artık çok daha güçlüdür. Yakup Ağa'nın velayet teklifi karşısında kendini tutamaz, çocuklarını vermeyeceğini söyler. Kadir cezaevinde Hasan'a tüm gerçekleri söyler. Bedriye annesinin onu Ali'den korumasından sonra buzlarını eritir. Can annesine kavuştuğu için çok mutludur. Peki Gülperi dizisi 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Gülperi dizisi 5. son bölümde yaşananlar…

GÜLPERİ 6. YENİ FRAGMAN GELDİ Mİ?

Gülperi yeni bölüm (6. Bölüm) fragmanı henüz Show TV tarafından yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki sayfa linkinden izleyebilirsiniz.

GÜLPERİ DİZİSİ YENİ FRAGMAN

GÜLPERİ 5. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Gülperi, Kadir sayesinde hapisten çıkar ama Hasan gözaltına alınır. Kadir'in eşi bunu Gülperi'ye zarar vermek için yapar. Gülperi , Bedriye ile Can'ı almak için Yakup Ağa'nın evine gider. Kapıda Kader'in ağzının payını verir. Bedriye, Hasan'ı cezaevinde kalamayacağını başını belaya sokacağını söyler. Çıkışta Ali, Bedriye'yi yakalar, her şeyi anlatacağını söyler. Gülperi fark edip Ali ‘dokunma kızıma' diyerek ağzına geleni sayar. Ali sözlü olduğunu söyleyince Gülperi kızının yanına bile yaklaşamayacağını söyler. Bedriye ilk kez o an annesine yardım eder.

GÜLPERİ SON BÖLÜM İZLE

HASAN'IN İLK DAVASI 3 AY SONRA

Hasan'ın ilk duruşması 3 ay sonradır. Dedesi onu çıkaracağını söyler. Avukat, Gülperi'ye oynanan oyundan dolayı Hasan'ın velayetini artık alamayacaklarını söyler. Ayrıca Hasan'ın kefaletle çıkabileceğini söyler. Yakup bu duruma sevinir, çünkü Gülperi'nin parası olmadığını bilir. Kadir savcıya Hasan'ın serbest kalması için adeta yalvarır. Savcı, hakim ile konuşmayı kabul eder. Ayrıca Kadir, güvenlik kamerası görüntülerini kimin getirdiğini öğrenmeye çalışır.

BEDRİYE'NİN DE BUZLARI ÇÖZÜLÜR

Gülperi, Bedriye ve Can eve gelirler. Ev birbirindedir. Gülperi Hasan'a bakmaya gider. Bedriye de kardeşi ile evi toplar. İlk kez anneleri için bir şey yaparlar. Can'dan sonra Bedriye'de annesine karşı yumuşamaya başlar. Kapıya genç bir kız gelir. Gülperi ile ilgili ileri geri konuşur. Çöpleri almasını söyler. Ama Bedriye beklemesini söyler. Can annesinin işsiz kalmasına razı gelemez, apartmandaki çöpleri toplar.

HASAN’IN SERBEST KALMASI İÇİN 150 BİN TL GEREKLİ

Hasan cezaevine kapatılır. Gülperi kapıda Kadir'le karşılaşır. Teminatla serbest bırakılmasını isteyeceğini söyler. 150 bin TL gereklidir ve 10 gün içinde ödenmelidir. Kadir borç verebileceğini söyler. Gülperi bu teklifi kabul edemeyeceğini söyler. Kadir ısrar edince “önce ben deneyeyim” der.

HASAN TÜM GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR

Kadir, Hasan'ın yanına gider. Gülperi'nin Hasan'ı korumak için ceza çekmeye razı olduğunu söyler. Hasan alaycı tavrına devam edince, Kadir patlar. Ejder'in annesine saldırdığını söyler. Gülperi'nin iftiraya uğradığını ve davada ortaya çıktığını söyler. ‘Bir kadın bir adamı niye bıçaklar? Düşündün mü hiç? Amcan, annene tecavüz etmeye kalktı' der. Hasan inanmasa da Kadir durmaz yalan söylediklerini, Dedesinin annesini çarşıda nasıl dövdüğünü anlatır. Elinde evraklarla bir bir tüm gerçekleri Hasan'ın önüne döker.

Ayrıca, Gülperi'nin cezaevinde yazdığı mektupları da gösterir ve bir mektubu okur. Hasan'ın gözleri dolar, darma duman olmuştur. Kadir, Gülperi'nin nasıl zorla İstanbul'a gönderildiğini de anlatır. Hasan sinirlenir ama kafası karışmıştır tek cümle edemez. Kadir, Hasan istemese de tüm delilleri Hasan'a bırakır.

YAKUP AĞA'DAN GÜLPERİ'YE VELAYET TEKLİFİ

Yakup Ağa Gülperi'yi ara ve konuşmak için yanına çağırır. Hasan için gerekli parayı ödeyeceğini söyler. Gülperi bu parayı neyin karşılığında vereceğini sorar. Yakup Ağa, Hasan'ın velayetini ister. Gülperi, Hasan'ın umurunda olmadığını oturup beklemesinin başka açıklaması olmadığını söyler.

GÜLPERİ KREDİ BAŞVURUSUNDA BULUNUYOR

Gülperi, çalıştığı moda evine gider. Başına gelenleri anlatır. Kadir için borç para ister. Çalışıp ödeyeceğini söyler ama iş yeri sahibi Azamet Hanım elinde o kadar nakit olmadığını söyleyerek kredi çekmesini önerir. Kefil de olacağını söyler. Gülperi sabah erkenden kredi için başvuruda bulunacaktır. Sonra da Kadir'i görmeyi planlar.

Gülperi akşam eve geldiğinde karşılaştıkları ile şaşkınlık geçirir. Çocuklar evi toplamakla kalmamış bir de yemek hazırlamıştır.

Sabah önce bankaya sonra Hasan'a gideceklerini söyler. Bedriye bankayı sorunca kredi çekeceğini de anlatır. Bedriye dedesini arar, krediden haberdar eder. Annesinin bu parayı bulamacağını ve Hasan'ı kurtarmasını söyler. Yakup, Bedriye'yi tersler. Ayrıca Gülperi'nin işini engellemek için de harekete geçer. Planı Gülperi'yi işten attırmaktır.

YAKUP AĞA'YA BİR DERS DAHA

Yakup Ağa, Azamet Hanım'a gider, Gülperi'yi kovmasını söyler. Azamet, Gülperi'yi kovmayacağını söyler. Ayrıca çocukları için savaşan bir anneye yaptıklarının ayıp olduğunu da belirtir. Yakup üstüne bir de tehdit eder. Çıkışta dükkanı satın almak için avukata emir verir. Yakup Ağa bu hareketinde de başarılı olur. Allem eder, kallem eder Gülperi’nin kredi çekmesini engeller

HASAN DEDESİNİ SORGULUYOR

Hasan'ı ziyarete giden Gülperi kredi çekeceğini söyler. Hasan dedesinden istemesini söyler. Ama Gülperi dedesinin şartlarının ağır olduğunu söyler. Hasan, Bedriye'ye dedesini görmek istediğini söyler. Hasan dedesine ziyarette anne ile ilgili gerçekleri bilmek istediğini söyler. Bize yalan mı söylediniz diye sorar. Amcasının yaptıklarını da anlatır.

HASAN KİM SEÇECEK?

Hasan ceza evinden çıkar. Elinde Kadir'in ona bıraktığı dosya vardır. Ya annesini ya da dedesini seçecektir.