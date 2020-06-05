Hayalet Dayı konusu… Hayalet Dayı oyuncuları kimler?

Settar Tanrıöğen, Ozan Özcan ve Caner Özyurtlu’nun başrollerinde yer aldığı Hayalet Dayı filmi bu akşam televizyonda seyirci karşısına çıkıyor. İlginç konusu ile izleyenleri eğlence dolu anlar yaşatacak filmin oyuncuları ve konusu haberimizin içerisinde yer alıyor.
HAYALET DAYI OYUNCULARI
Settar Tanrıöğen – Hayalet Dayı
Ozan Özcan – Ozan
Caner Özyurtlu – Caner
Ülkü Duru – Saadet
Esra Dermancıoğlu – Samet
Tuğçe Karabacak – Aylin
Nedim Saban – Samet'in Annesi ve Babası
Serhan Arslan – Elektrikçi
Erol Büyükburç – Cameo
Ege Kayacan – Mustafa Sokan
Kaan Sezyum- Bakkal
Ayşe Melike Çerçi – Emlakçı
Deniz Alnıtemiz – Bumbarcı
Kerem Kurdoğlu- Kolpa Emlakçı
Doğu Orcan – Pet Shop Sahibi
Serkan Altuniğne – Şaklaban
Elif Domaniç – Köle
Hasan Pek- Taksici
Buse Toprak – Fahişe 1
Birce İrem İlaçan – Fahişe 2
Hidayet Gürdal- Bakkal Çırağı
HAYALET DAYI KONUSU
Başlarını sokacak bir ev arayan Ozan (Ozan Özcan) ve Caner (Caner Özyurtlu) uzun arayışlar sonunda tam da istedikleri gibi bir ev bulurlar. Olağanüstü bir fiyata buldukları ev, gerçekten de olağanüstü çıkar. Konağın ölen sahibi kirli geçmişi yüzünden arafta kalmıştır ve onu sadece Ozan ve Caner görebilmektedir. Hayalet Dayı’nın (Settar Tanrıöğen) öteki tarafa huzurla geçmesine yardım etmek artık bu iki gencin görevidir. Dayı’dan kurtulmak için başladıkları bu görev onları komik olayların içine sürükler.