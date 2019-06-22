Hayko’dan festival tepkisi: Seçim gününde organizasyon!

Tatil beldelerini dolduran binlerce İstanbullu oy kullanmak üzere dönüş yolculuğu yaparken Samsun’da gerçekleşen bir gençlik organizasyonu ekipte bulunan İstanbulluları düşünmeyerek 23 Haziran gününü de konser planına dahil etti. Türkiye için kritik öneme sahip bir seçim yapılırken gereken hassasiyetin gösterilmediği yönünde bir eleştiride bulunan Hayko Cepkin sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak şu satırları yazdı:

“23 Haziran hassas bir gün, tüm Türkiye bu güne kilitlenmiş durumda. Ama helal olsun her şeye rağmen hiçbir şey yokmuş gibi, seçim gününde organizasyonlarını bir gün dahi kaydırma sağduyusunda bulunmayanlar var. Uçaklar, otobüsler, tatil köyleri iade verirken, bu müthiş hırs… Tebrikler

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ VAR

Hayko’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından pek çok sanatçı konuya tepki gösterip festivali protesto ederken, festivali organize eden ve İstanbul’da hizmet veren bir firmanın bünyesinde çalıştırdığı 500 kişiyi oy vermekten mahrum bırakacağı gerçeğini herkesin duymasını istediklerini söylediler.