Hazal Kaya: Anneliğin kutsanmasından rahatsız oluyorum!

Oyuncu Hazal Kaya, katıldığı bir Instagram canlı yayınında annelik üzerine son derece çarpıcı ifadeler kullandı. 'Anneliğin kutsanmasından rahatsız oluyorum' diyen oyuncu bunun da kadınlar üzerinde bir baskı unsuru olduğunu söyledi.

Birkaç ay önce annelik duygusunu tadan oyuncu Hazal Kaya, “Doğurmak istemeyebilirdim. Bu beni daha az kadın yapmazdı. Anne olmak istemeyen kadınları daha az kadın yapmıyor. Anneliğin kutsanmasından çok rahatsız oluyorum. Bunun da kadınlara bir baskının yolu olduğunu düşünüyorum. Dünyada herhangi bir canlıya karşılıksız emek veren herkes benim için annedir.” dedi

Hazal Kaya ile Ali Atay, mutlu süren evliliklerini geçen kasımda bir bebekle taçlandırmıştı. Çift, ilk oğulları Fikret Ali’yi kucaklarına almıştı.

Ünlü oyuncu Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)'nın Türkiye ofisine ait Instagram hesabında canlı yayına katılan Hazal Kaya, ses getirecek açıklamalarda bulundu.

‘DOĞURMAK İSTEMEYEBİLİRDİM’

Kadınlara uygulanan psikolojik şiddeti eleştiren Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“Doğurmak istemeyebilirdim. Bu beni daha az kadın yapmazdı. Anne olmak istemeyen kadınları daha az kadın yapmıyor. Anneliğin kutsanmasından çok rahatsız oluyorum. Bunun da kadınlara bir baskının yolu olduğunu düşünüyorum. Dünyada herhangi bir canlıya karşılıksız emek veren herkes benim için annedir.”