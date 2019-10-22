Hazal Kaya: Kendimi çok şanslı hissediyorum

Ali Atay ile geçen martta nikah masasına oturan oyuncu Hazal Kaya, 8.5 aylık hamile. Oğlu Fikret Ali'ye kavuşmak için gün sayan Hazal Kaya, bebek odasını Tuvana Büyükçınar, Alara Koçibey ve Emine Kütük'ün ortak olduğu dekorasyon şirketi ‘3 Moms'a emanet etti. Sosyal medya hesabından hayalini kurduğu bebek odasına kavuştuğunu ve kendisini çok şanslı hissettiğini söyleyen Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“Çok sevdiklerim tarafından sarıp sarmalanmak hamilelik sürecine dair en sevdiğim şeylerde biri oldu valla, yalan yok,çok şanslı hissediyorum kendimi. Düğünden sonra ben bebek istiyorum diye çıldırırken, Tuvana Büyükçınar’la hayaller kurduk hep, bebek odasını da birlikte yapacaktık. Çok şükür o hayal beklemediğimiz bir hızla gerçek oldu. Sayesinde iki müthiş kadınla daha tanıştım. Alara Koçibey, Emine Kütük… anında hayallerimize her şeyleriyle ortak oldular. Canım ‘3 Moms’, gözünüze, zevkinize, emeğinize, ruhunuza sağlık, ne kadar teşekkür etsem az. Sizi çook fazla seviyorum! Hep birlikte gerçekleştireceğimiz nice hayallere…”