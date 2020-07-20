Hazar Ergüçlü itiraf etti: Yine de öğrenemem

Hazar Ergüçlü itiraf etti: Yine de öğrenemem

Son dönemin başarılı oyuncularından Hazar Ergüçlü sosyal medya hesabını diğer meslektaşları kadar aktif kullanmasa da yaptığı çekimlerden paylaştığı kareler ile takipçilerinin kendisi hakkındaki meraklarını gideriyor. Ergüçlü hesabından yaptığı itiraf niteliğindeki paylaşımla dikkat çekti.

Sadece oyunculuğuyla değil aynı zamanda uzun süredir birlikte olduğu yönetmen Onur Ünlü ile birlikte de dikkatleri üzerine çeken Hazar Ergüçlü, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla adeta bir itirafta bulundu.

Sosyal medya hesabını tatil fotoğraflarıyla dolduran meslektaşlarından farklı olarak bu konuda sınırlı bir paylaşım içerisinde olan Hazar Ergüçlü yaptığı bir selfie çekimini hesabına yükledi. Ancak dikkat çekici olan güzel oyuncunun bu karenin altına yaptığı itiraf oldu.

Selfie çekimleri konusunda kendisini başarılı bulmayan Hazar Ergüçlü bu fotoğrafın altına “Selfie kursu olsa ve gitsem yine de öğrenemem” notunu düştü. Oyuncunun yoruma kapalı bu paylaşımı 100 bini aşkın beğeni aldı.