Hekimoğlu bugün var mı? Hekimoğlu yeni bölümü ne zaman?

Hekimoğlu bugün var mı? Hekimoğlu yeni bölümü ne zaman?

Hekimoğlu dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Dizi takipçileri ise 'Hekimoğlu bugün var mı? ve 'Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman?' sorularının cevabını merak etmeye başladı. İşte diziden son haberler...

KanalD ekranlarında beğeniyle takip edilen Hekimoğlu dizisinin yeni bölüm tarihi heyecanla bekleniyor. Corona virüsü salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen dizinin bu akşamki yayın akışında tekrar bölümü yer alıyor. İşte Hekimoğlu dizisinden son gelişmeler…

HEKİMOĞLU BUGÜN VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Hekimoğlu dizisinin yeni bölüm tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Hekimoğlu’nun bu akşamki yayın akışında tekrar bölümü yayınlanacak.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu, aksi yöndeki uğraşlarına rağmen Vahap'la yüzleşmek zorunda kalır. Vahap Hekimoğlu'nun istifasını ister. Bu hamlesinde başarılı olamayan Vahap, Hekimoğlu'nun kovulması için yönetim kurulunu toplar. Hekimoğlu, Orhan ve İpek'in kendi tarafında olduğunu düşünmektedir. Oy birliği sağlanmadığı müddetçe Vahap'ın planı işe yaramayacaktır. Fakat oylama günü geldiğinde İpek beklenmedik bir tutum sergiler.

Tüm bunlar yaşanırken, Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesine hamile bir kadın yatırılır. Hekimoğlu ve ekibi kadının hastalığının nedenlerini araştırırken, hem anneyi hem de bebeği yaşatmak için çaba sarf etmektedirler.

Anne ve karnındaki bebeği kurtulabilecek midir? Vahap amacına ulaşabilecek midir? Orhan'ın kovulma sebebi nedir? İpek'in yapacağı hangi sürpriz hamle hastanedeki dengeleri değiştirecektir?