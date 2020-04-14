Hekimoğlu yeni bölüm var mı? Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman? 14 Nisan Salı KANAL D yayın akışı…

Salı akşamlarının en sevilen dizilerinden Hekimoğlu bu akşam var mı? Hekimoğlu en son bölüm yayınlanacak mı? 14 Nisan Salı KANAL D yayın akışında neler var? İşte tüm detaylar…

Hekimoğlu dizinin takipçileri yeni bölüm olup olmadığını aratmaya başladı. Corona virüsün etkilediği sektörlerin biri de dizi piyasası oldu. Birçok Türk dizisi corona virüsü sebebiyle yayınlarına ara verirken, aynı saatte başka programlar yayınlanmaya başladı. Setlerine ara veren bir dizi de Hekimoğlu oldu. Dizinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Vahap Hekimoğlu'ndan kendi şirketinin piyasaya sunacağı bir ilacın tanıtımını yapmasını ister. Buna karşılık, ekibinden kimseyi kovmasına gerek kalmayacaktır. Hekimoğlu teklifi kabul eder. İpek kararından dolayı Hekimoğlu ile gurur duyar ama Hekimoğlu ruhunu sattığını düşünmektedir. Emre ve Hekimoğlu yüzleşir. Emre, Hekimoğlu'nu Vahap'a ispiyonlayanın kendisi olduğunu kabul eder.

14 NİSAN SALI KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Arka Sokaklar (Tekrar)

18:45: Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:15 Hekimoğlu (Tekrar)

22:45 Galip Derviş (Tekrar)