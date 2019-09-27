Her Yerde Sen 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Yerde Sen 15. son bölüm izle…

Her Yerde Sen 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Yerde Sen 15. son bölüm izle…

Fox TV'nin sevilen dizisi Her Yerde Sen dizisinin 15. son bölümü yayınlandı. Son bölümde; Eylül’ün beklenmedik gelişiyle sarsılan Demir geçmişiyle yüz yüze kalır ve Eylül ile hesaplaşırken bu durumun Selin’le ilişkisine yansımasına engel olmaya çalışır. Peki Her Yerde Sen 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Her Yerde Sen yaz sezonunda başladı ve yeni sezonda da devam ediyor. Her Yerde Sen 15. son bölümde; Bünyamin'in radarına yakalanan İbo verilen ödevi yapabilmek için Demir'den yardım ister. Burak ise Eylül'e dostluk gösterirken Selin'e dürüst davranmayı seçecektir.

HER YERDE SEN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her Yerde Sen 16. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmış değil. Yayınlandığı anda haberimizde olacak.

SON BÖLÜM ÖZETİ

Eylül'ün beklenmedik gelişiyle sarsılan Demir geçmişiyle yüz yüze kalır ve Eylül ile hesaplaşırken bu durumun Selin'le ilişkisine yansımasına engel olmaya çalışır. Demir'in sıkıntısını gören Selin farklı bir öneriyle gelir.

HER YERDE SEN SON BÖLÜM İZLE

Şirkette ise Eylül'ün gelişi merak uyandırırken olumlu gelişmelere neden olur. Bünyamin'in radarına yakalanan İbo verilen ödevi yapabilmek için Demir'den yardım ister. Burak ise Eylül'e dostluk gösterirken Selin'e dürüst davranmayı seçecektir.