Her Yerde Sen dizisi oyuncuları ve konusu… Her Yerde Sen dizisinde kimler oynuyor?

Her Yerde Sen adlı yaz dizisi ilk bölümüyle ekranlara gelecek ve izleyiciler dizinin konusu ve oyuncularını merak ediyor. Fox TV'de başlayacak olan Her Yerde Sen dizisi başrolünde Söz dizisinden Bahar karakterini canlandıran Aybüke Pusat ile Furkan Andıç yer alıyor...

Her Yerde Sen dizisi bugün ilk bölümü ile yayın hayatına merhaba diyor. Yaz sezonunun merak edilen dizilerinden olan Her Yerde Sen’in konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yönetmenliğini Ender Mıhlar’ın yaptığı, senaryosunu Deniz Yeşilgün ile Esra Çetek Yılmazer’in kaleme aldığı Her Yerde Sen dizisinin çekimleri İstanbul’da yapılıyor. İşte Her Yerde Sen hakkında detaylar…

HER YERDE SEN DİZİ KONUSU

Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat) birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

Selin sadece binbir zorlukla aldığı, emek verdiği evini değil aile gibi olduğu Artemim Mimarlık’taki iş hayatını da bir anda Demir’le paylaşmaya hazır mı? Peki ya geçmişin travmaları ve incinmişlikleriyle mücadele ederken yurt dışındaki başarılı iş hayatını Artemim’de daha da yükseltmek için gelen Demir?

Ofise geldiği ilk andan itibaren ”Demir Erendil Kuralları”yla mücadele etmek zorunda kalacak olan sadece Selin değil… Zor günlerde olsalar bile aile gibi olmayı hiç bırakmamış ve kendi düzenlerinde çalışmaya alışmış olan ofis halkı hem kendilerini hem de Selin’i bu durumdan kurtarmak için birlikte kolları sıvayacak! Demir Erendil herkese karşı tek başına gibi görünse de onu yıldırmak hiç kolay olmayacak ve bizim payımıza da her anı keyifle izlemeli olaylar yaşanacak!

Başınıza gelen en iyi şeyler birçok zaman içinden çıkılmaz sorunların ardında gizlidir. Tam da bu noktada hayatın en güzel hediyesini sunduğu aşk, birbirlerinin hayatına aniden dahil olup kendilerini beklemedik yerlere götüreceği Demir ve Selin’in payına da düşecek!

HER YERDE SEN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Romantik komedi türündeki “Her Yerde Sen”in oyuncu kadrosunda Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin, Ali Barkın, Deniz Işın, Cem Cücenoğlu, Aziz Caner İnan, Ayfer Tokatlı, Fatih Özkan ile usta oyuncular Ayşe Tunaboylu ve Binnur Şerbetçioğlu yer alıyor. Eğlenceli tanıtımlarıyla sosyal medyada ve ekran başındakiler tarafından büyük beğeni toplayan “Her Yerde Sen”in tanıtım müziği ise başarılı şarkıcı Zeynep Bastık imzası taşıyor.