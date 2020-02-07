Hercai 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 31. son bölüm izle!

Hercai 31. bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Hercai son bölümde; büyük hesaplaşmalar iki aile arasındaki bütün dengeleri değiştiriyor. Peki Hercai 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölüm özeti...

Hercai son bölümde; Durumun vahametiyle kendi çıkarlarının harcanmasını istemeyen Sultan cesur bir hamle yaparak Azize’nin dolduramadığı boşlukları doldurup Miran’ın aklını karıştırmaya çalışırken Azize’yi geri ödemek zorunda olduğu bir borcun içerisine sokar. İşte Hercai yeni bölüm fragmanına ve son bölüme dair detaylar….

HERCAİ 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı anda haberimizde yer alacak.

HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

HERCAİ SON BÖLÜM İZLE

HERCAİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Miran, Hazar’ın verdiği mektubun gerçekliğini kabul etmekte zorlanır ama artık göz ardı edemeyeceği bu durum karşısında babaannesiyle yüzleşmeye karar verir. Azize hazırlıksız yakalandığı bu durumun içinden çıkmak için yeni bir oyun kurmaya çalışsa da Miran’ın sarsılan güveni Azize’nin başarılı olmasını engeller.

Durumun vahametiyle kendi çıkarlarının harcanmasını istemeyen Sultan cesur bir hamle yaparak Azize’nin dolduramadığı boşlukları doldurup Miran’ın aklını karıştırmaya çalışırken Azize’yi geri ödemek zorunda olduğu bir borcun içerisine sokar.

Mektubun ortaya çıkmasıyla beraber intikam oyununda da sona gelindiğini düşünen Hazar bu sefer Dilşah hakkında öğrendiği yeni bilgilerle babasının kendisinden bir şeyler sakladığını keşfeder. Miran’ın intikam arzusuyla başlatmış olduğu bu oyun geçmişin bütün bilinmeyenlerini tek tek ortaya çıkarırken, büyük hesaplaşmalar iki aile arasındaki bütün dengeleri değiştirecektir.