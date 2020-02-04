Hızlı ve Öfkeli 8 konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları kimler?

HIZLI VE ÖFKELİ 8 KONUSU
Hızlı ve Öfkeli 8, F. Gary Gray tarafından yönetilen ve Chris Morgan tarafından yazılmış olan Amerikan yapımı aksiyon filmi. Hızlı ve Öfkeli film serisinin sekizinci filmi. Kadro şu anda Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris Bridges, Eva Mendes, Lucas Black, Kurt Russell, Charlize Theron ve Jason Statham’dan oluşmaktadır.
Sekizinci yapım ilk olarak Mart 2015’te Diesel Jimmy Kimmel Live!’da iken açıklandı ve filmin New York’ta çekileceği de bildirildi. Filmin hazırlıkları Hızlı ve Öfkeli 7’nin yayınlanmasından hemen sonra Diesel, Morgan ve yapımcı Neal H. Moritz’in yeniden imzayı atmasıyla başladı. Temel çekimler Mart 2016’da İzlanda, Mývatn’da başladı. Diğer çekimler Küba, Atlanta ve New York’ta yapıldı.
Hızlı ve Öfkeli 8, Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı filminden sonra Paul Walker’in oynamadığı ikinci film. Film 13 Nisan 2017’de yayınlanmak üzere ayarlandı.
OYUNCULARI
Vin Diesel – Dominic Toretto
Michelle Rodriguez – Letty Ortiz
Dwayne Johnson – Luke Hobbs
Tyrese Gibson – Roman Pearce
Ludacris – Tej Parker
Kurt Russell – Frank Petty
Jason Statham – Deckard Shaw
Charlize Theron – Cipher
Elsa Pataky – Elena Neves
Nathalie Emmanuel – Ramsey
Tego Calderon – Tego Leo
Don Omar – Rico Santos
Helen Mirren
Kristofer Hivju
Scott Eastwood