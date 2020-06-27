Hülya Avşar ve Gonca Vuslateri karşılıklı roman havası oynadı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir restoranda sahne alan Hülya Avşar, sevilen şarkılarını seslendirdi. Beraber sahne alacakları Alişan'ın yaptığı kaza nedeniyle gelemediğini belirten Avşar, kendisini izlemeye gelen Gonca Vuslateri ile karşılıklı roman havası oynadı.

Bir restoranda sahne alan Hülya Avşar, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Avşar’ı; Gonca Vuslateri, Cenk Eren, ve kızı Zehra Çilingiroğlu da izledi.

SAHNEDE ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRDİ



Beraber sahne alacakları Alişan’ın yaptığı kaza nedeniyle gelemediğini belirten Avşar, yakın arkadaşına geçmiş olsun dileklerini ileterek “Verilmiş sadakaları varmış, gerçekten çok üzüldüm. Allah kimsenin başına böyle kötü ve üzücü bir durum vermesin” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

KARŞILIKLI ROMAN HAVASI OYNADILAR



Avşar, kendisinden roman havası oynamasını isteyen hayranına seslenerek, “Ben roman oynamayı bilmiyorum. Aramızda Gonca Vuslateri var o gösterirse oynarız” diyerek güzel oyuncuyu sahneye davet etti. Avşar’ı kırmayarak sahneye çıkan Vuslateri, Avşar ile birlikte karşılık roman havası oynadı.

