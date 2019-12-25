Hülya Avşar’dan samimi açıklamalar

Sevilen sanatçı Hülya Avşar, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Modacı Özlem Kaya’ya kıyafet provasına geldiğini söyleyen Hülya Avşar, yılbaşında sahne almayacağını belirtti. Yılbaşı sonrası iki sahnesi olduğunu ifade eden Avşar, “Hayatta her şey para değil. Bazen manevi değerleri korumak için bazı şeylerden vazgeçmek gerekir” dedi.

“KAYA HEM HAKLI HEM DE HAKSIZ”

Eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun nafakayla ilgili söylediği “Ben çocuklarımın giderlerini karşılıyorsam kadına neden para vereyim. Gideceksin bir adamla birlikte olacaksın, yiyeceksin” sözleri hatırlatılan Hülya Avşar, şöyle konuştu: “Haklı olduğu taraflar da var, haksız olduğu taraflar da… Bir insan çocuğu içinse annesine bir şeyler yapabilir. Bizde hiçbir zaman bu tür düşünceler olmadı. Annesi olarak paraya ihtiyacım varsa ve sadece Zehra'ya bakılıyorsa çocuk annesi açısından mutsuz olur. Onun mutluluğunu bozmamak için erkek olsam kadına da veririm. Annesiyle mutlu olsun. Buna nafaka diye bakmıyorum. Varsa ihtiyacı erkek dediğin vermeli zaten. İhtiyacı yoksa zaten kadın da istemez. Mesele burada erkekler bu kadar ince düşünemez.”

“ÜRETME KONUSUNDA RAPÇİLER ŞU ANDA DAHA İYİ”

Hülya Avşar, son dönemde ortaya atılan “Rap müzik pop müziğin önüne geçti” iddialarına da değindi. Avşar, “Yaşadığımız sürece hiçbir şey bitmez. Sadece gider gelir. Rap müziğini seviyorum. Özellikle “Sana bana bize bir şey olabilir” diyen Mero var. Onu seviyorum. Arada bir Kürtçe de patlatıyor, hoşuma gidiyor. Müziğin her çeşidini seviyorum. Böyle rekabetin olması güzel. Üretme konusunda Rapçiler şu anda daha iyi. ” diye konuştu.

“CAN ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR”

Avşar, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette genç jenerasyon oyuncularla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü sanatçı, muhabirlerin “Can Yaman'ı nasıl buluyorsunuz?” sorusuna “İyiler ama daha yolun başındalar” şeklinde yanıt vermişti. Avşar, son dönemde yaptığı açıklamalarda gündemden düşmeyen Can Yaman'ın sözlerinin hatırlatılması üzerine “Onun çok zor günler geçirdiğini düşünüyorum. Bunları halledeceğini tahmin ediyorum.” yorumunda bulundu.