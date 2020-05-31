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Hülya Avşar’dan spor selfiesi
Hülya Avşar’dan spor selfiesi
Son zamanlarda sık aralarla paylaştığı selfielerle kendisini hatırlatan Hülya Avşar, bu defa da spor yaparken çektiği bir kare ile takipçilerinin karşısına çıktı.
Magazin 31 Mayıs 2020 - 08:41

Kendi adını taşıyan bir tenis turnuvası düzenleyen ve sporu hayatının merkezine koyan Hülya Avşar, karantina günlerinde de sporunu eksik etmedi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve özellikle son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla kendisini hatırlatan Avşar, bu defa da evinde yaptığı spor faaliyeti sırasında çektiği bir selfie ile sevenlerini heyecanlandırdı.

Yoruma kapalı olarak paylaştığı selfiesi ile kısa sürede 50 bine yakın beğeni alan Hülya Avşar böylelikle evinde olmasına rağmen sporunu aksatmadığını göstermiş oldu.

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