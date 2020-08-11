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Hümeyra’nın acı günü… Oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Hümeyra’nın acı günü… Oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen 47 yaşındaki Bigat'ın yarın defnedileceği belirtildi.
Magazin 11 Ağustos 2020 - 22:58

Oğlu Sadık Bigat ile en son dün telefonda konuşan Hümeyra, bugün defalarca aramasına rağmen ulaşamayınca oğlunun Nişantaşı’ndaki evine gitti. Bir yakınına daire kapısını açtıran Hümeyra, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde eşi İstanbul dışında olan Sadık Bigat’ın geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi. Hümeyra’nın Mithat Bigat ile olan evliliğinden dünyaya gelen Sadık Bigat’ın yarın defnedileceği öğrenildi. (DHA)

Son güncelleme: 23:13 - 11.08.2020
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