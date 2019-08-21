Hüseyin Sevimli kimdir? Hüseyin Sevimli nereli ve kaç yaşında? szcu3

Şu sıralar Blu TV'de yayınlanan Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Suat Balcı karakterini canlandıran Hüseyin Sevimli hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Hüseyin Sevimli kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

HÜSEYİN SEVİMLİ KİMDİR?

Hüseyin Sevimli, 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan 2009 yılında mezun olmuştur. Çok sayıda tiyatro oyununda rol alan Hüseyin Sevimli, Game Over, Adalet, Melekler ve Kumarbazlar, Gelecek, Ferah Feza gibi kısa ve uzun metrajlı filmlerde yer aldı.

Hüseyin Sevimli, şimdilerde Blu TV'de yayınlanmaya başlayacak olan efsane dizi Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nde Suat karakterine hayat vermektedir.

Hüseyin Sevimli'nin rol aldığı tiyatro oyunları:

2010 – Ateş Yüzlü

2011 – Ölümüne

2012 – Annemin Cinayet Listesi

2013 – Üç Kız Kardeş

2014 – Ellerimin Arasındaki Hayat

2016 – Ölüm Yakalar

2017 – Bayrak

2018 – Kral Lear

Hüseyin Sevimli'nin rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi (Suat Bağcı) (TV Dizisi)

2015 – Future (Gelecek) (Deniz) (Kısa Film)

2013 – Ferahfeza (Kısmet) (Sinema Filmi)