İbrahim Tatlıses: Vurulduğum gün şirketin kasasını boşalttı

Sosyal medyada Babalar Günü için yaptığı "Baba candır babanın kıymetini bilmeyenler ahmak oğlu ahmaktır" açıklamasıyla gündem olan İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses hakkında açıklamalarda bulundu. 70 yaşındaki türkücü, "Ben vuruldum, direkt şirkete gidip kasayı boşaltı. Niye diğer çocuklarım yapmıyor da o yapıyor, bir insana yedi dükkan verirsin yedisi de batar mı?" diyerek sitem etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bir süredir oğlu Ahmet Tatlıses ile arası açık olan İbrahim Tatlıses dün sosyal medya hesabından “Baba candır babanın kıymetini bilmeyenler ahmak oğlu ahmaktır” mesajını paylaştı.

Türkücünün Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, Tatlıses’in eski eşi Adalet Sara’dan “Bugün Babalar Günü’ymüş… Hangi babaların günü kutlu olsun? Anneden öksüzüne anne olmuş, çıkarına uçkuruna el uğruna evladını feda etmeyenlerin! Kız-oğlan, üvey-öz ayrımı yapma-dan sevgisini kuruşunu pay edenlerin… Bugün Babalar Günü’ymüş… Hangi babaların günü kutlu olsun? Hayat yükü omuzunda olan… Babadan yetim kalmışların, baba gibi baba olanların ve… Baba gibi annelerin günü kutlu olsun” cevabı geldi.

Tatlıses, Babalar Günü bağlamında ortaya çıkan tartışmaya bir magazin programına telefonla bağlanarak kendi bakış açısından yanıt verdi.

“7 TANE DÜKKAN VERDİM”

İbrahim Tatlıses’in açıklamalarından satırbaşları:

* Oğluna yedi dükkân verdim, hepsini batırmış. Neyin helalliği? Benim hiçbir evladım mağdur olmamıştır, hiçbir evladımı mağdur etmedim. Ben hiçbir kadını mağdur etmem Perihan Savaş da olmak üzere. Ben Adalet Hanım’dan 45 senedir ayrıyım. Bir tek dini nikahımız düşmemiştir. O oğlum dediğim Ahmet var ya… En büyük ihaneti yapan o. 7 tane dükkan verdim.

En güzel dükkanları batırdı. İstediği her yeri verdim. Daha ne yapayım? Varımı yoğumu veriyorum, yine kurtulamıyorum.

* Ne zaman sahneye çıktım, para kazanmaya başladım yine başladılar… Canıma yetti artık. Sağlığımla mı onlarla mı uğraşayım ne yapayım artık? Merhamet edin bana biraz…

* Hiçbir çocuğumu ihmal etmem. Bir tek en büyüğü hariç… Bir insana yedi dükkan verirsin yedisi de batar mı?

* Onun ismini bile duymak istemiyorum. Bodrum’dan çıktım gidiyorum bana çok ağır laflar etti. Onları şimdi söylemeyeceğim.

* Hastaneye gitti, eğer bir damla gözyaşı döktüysem… İhanet uğradım ihanete. Ben vuruldum, direkt şirkete gidip kasayı boşaltı. Niye diğer çocuklarım yapmıyor da o yapıyor? Neden benim ellerim kasılıyor, hep içime atıyorum diye.

“PARAMI MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞLAYACAĞIM”

* Bodrum’daki evime domuz yağı sürmüşler… Yoksa ben burada çekirdek ailemi kurmuştum evleniyordum. Şu an o kişi ile ayrıyım. Dünya bir tarafa o bir tarafa… Şu an aramız açık ama evleneceğim bütün mallarımı da o kişinin üzerine yapacağım.

* Ona her şey feda olsun, o benim sol yanım. Kimse yanımda yokken o benim yanımdaydı. Bu kişi Gülçin Karakaya’dır. Aramızdaki yaş farkı hiç önemli değil, çocuklarım evlenmemi istemiyor para gitmesin diye. Ben zamanı gelince paramı ne yapacağımı biliyorum. Hepsini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağım. Lütfen beni kadın düşmanı göstermeyin.

İlginizi Çekebilir İbrahim Tatlıses, büyük oğlu Ahmet Tatlıses'i yok saydı