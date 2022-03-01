İbrahim Tatlıses, büyük oğlu Ahmet Tatlıses’i yok saydı

Kızı Gülşen ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan İbrahim Tatlıses, büyük oğlu Ahmet hariç çocuklarının hepsinden bahsederek "Bunların duası bana yeter de artar bile" dedi.

SOZCU.COM.TR

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Instagram hesabından kızı Gülşen ile bir fotoğrafını paylaşan İbrahim Tatlıses, altına şu mesajı düştü:

“Bu benim Gülşen’im. Kimseyle kavga etmez. Bir de Gülden’im var babası hep duasındadır. Artı bir de Melek’im var o da babasının doktoruyla ilaçlarıyla uğraşır… Bir de Elif’im var ki sormayın! ‘Nasılsın baba’, ‘Süperim kızım’, ‘Ben de süperim baba’ deyip bitiriyor beni… Bir de Dilan var ki keşke erkek olsaydı. İdo’daki edep ve saygı da herkese örnek olacak boyuttadır. Bunların duası bana yeter de artar bile… Allah bunları bana çok görmesin.”

Paylaşımında tek tek çocuklarından bahseden Tatlıses, ilk eşi Adalet Tatlı’dan olan en büyük oğlu Ahmet’in adını dahi anmadı.

Baba-oğulun arası Bodrum’daki evlerin satışı yüzünden bir yıldır açık. Tatlıses geçen ay beyin ameliyatı olan oğlunu hastanede ziyaret de etmemişti.

İBRAHİM TATLISES’İN ÇOCUKLARI

İbrahim Tatlıses’in Adalet Tatlı ile ilk evliliğinden Ahmet, Gülden ve Gülşen adında üç çocuğu oldu.

Tatlıses’in Perihan Savaş ile birlikteliğinden de Melek Zübeyde adında bir kızı dünyaya geldi.

Işıl Çıtak’tan evlilik dışı olan kızı Dilan Çıtak, 2013 yılında ortaya çıkmış ve Tatlıses yıllar sonra kızını kabul etmişti.

Derya Tuna ile ilişkisinden de İdo dünyaya geldi.

Tatlıses’in, Ayşegül Yıldız ile evliliğinden Elif Ada adında bir kızı dünyaya gelmiş ve 7. kez baba olmuştu.

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