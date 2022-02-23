İbrahim Tatlıses’e ilk eşi ve oğlundan tepki: Kötü olmayı kendi seçti

İbrahim Tatlıses'in "Hastayım, kimse yanımda yok" sözlerine ilk eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses'ten cevap geldi: "Biz elimizden geleni yaptık, kişi kendi kötü olmayı seçti!"

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İbrahim Tatlıses, ‘İbo Show’da aile fertlerine sitem etmiş, “Bu saatten sonra kimseye hesap veremem, vereceğimi verdim. Çocuklarımın geleceklerini garantiledim. Kimseye sorumlu değilim. Kafamı dinlemek istiyorum. Ailem yanımda mı? Yok! Hastayım, tek başımayım kimse yanımda mı? Yok” demişti.

Tatlıses’in bu sözlerine ilk tepki eski eşi Adalet Sara’dan geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sara, “Üstünden geçtiğin köprüleri sakın yıkma, bir gün geri dönmek zorunda kalabilirsin” ifadelerini kullandı.

Tatlıses’e bir tepki de oğlu Ahmet Tatlıses’ten geldi. Babasının sözlerine sitem eden Tatlıses “Kötülük eğitilmez, Allah ıslah etsin. Biz elimizden geleni yaptık, kişi kendi kötü olmayı seçti. Kendi bilir” mesajını paylaştı.

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