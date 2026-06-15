Valencia Özerk Bölgesi Yüksek Adalet Mahkemesi'nin duyurusuna göre Valencia Mahkemesi'nin Dördüncü Dairesi, 28 yaşındaki İspanyol futbolcu Rafa Mir'i cinsel saldırı ve yaralama suçları nedeniyle 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FUTBOLCU ARKADAŞINA DA CEZA

Öte yandan Mir'in kendisi gibi futbolcu olan; ikinci sanık sıfatıyla yargılanan arkadaşı da cinsel saldırı ve manevi bütünlüğe karşı suç ve hafif yaralama suçlarından 2 yıl hapis cezası aldı.

Taraflara bugün tebliğ edilen ve henüz kesinleşmemiş kararda ilk mağdura 64 bin euro (yaklaşık 3.4 milyon TL); ikinci sanığın mağduruna ise 6 bin 280 euro (yaklaşık 340 bin TL) tazminat ödenmesine hükmedildi.

Barcelona altyapısında yetişen ve Valencia, Wolves, Nottingham Forest, Sevilla gibi takımlarda oynayan Rafa Mir, İspanya Milli Takımı ile de 1 karşılaşmada sahada yer aldı.