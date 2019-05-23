İbrahim ve İrem Kutluay’dan barınak ziyareti

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve ‘Markalar Sokağı’nda bir restoranda birlikte yemek yiyen Kutluay ve kızı daha sonra alışveriş merkezinden ayrıldı. Vale noktasında araçlarını bekledikleri sırada muhabirlerin objektiflerine poz veren baba-kız, gazetecilerin de sorularını yanıtladı. Kızı İrem’i okuldan aldığını söyleyen deneyimli sporcu “Okuldan çıktık, baş başa yemeğimizi yedik. Şimdi kızım hayvan barınağına gidip oradaki hayvanları görmek, bakımlarına yardımcı olmak, sevmek istedi. Biz de oraya gidiyoruz” dedi. Kendisi gibi sporla uğraşan çocuklarının boyuna geldiğini, hızlı büyüdüklerini söyleyen İbrahim Kutluay, kızına sarılarak araçlarını bekledikten sonra gelen araçlarına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.