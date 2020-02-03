İdil Fırat kimdir? İdil Fırat nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Ramo dizisinde Fidan karakterini canlandıran İdil Fırat hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… İdil Fırat kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…
İDİL FIRAT KİMDİR?
İdil Fırat, 5 Kasım 1972 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü mezunudur.
İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu’nda görev almıştır. 1999 yılında rol aldığı Deli Yürek dizisi ile tanınmaya başlamıştır. Yüzleşme, Dikkat Bebek Var, Ayrılsak da Beraberiz, Aşk ve Gurur, 90-60-90′, Deli Yürek ve Zerda gibi televizyon dizilerinde oynadı. Ayrıca Kolay Para, Gülüm, Vizontele Tuuba, G.O.R.A, Münferit ve Kaybedenler Kulübü gibi çeşitli sinema filmlerinde rol aldı.
Şimdilerde, Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Ramo dizisinde Fidan karakterine hayat veren İdil Fırat, 1.71 metre boyunda, 54 kilo ve Akrep burcudur.
Ödülleri:
2012 – 17. Sadri Alışık Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – “Nar”
2012 – 1. YEFA Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – “Nar”
İdil Fırat'ın rol aldığı diziler ve filmler:
Ramo (Fidan) / 2020
Mehmed: Bir Cihan Fatihi / 2018
Poyraz Karayel / 2015
Hayat Ağacı / 2014
Senin Hikayen / 2013
Ben Onu Çok Sevdim / 2013
Şubat / 2012
Çıplak Gerçek / 2012
Acayip Hikayeler / 2012
Kalbim Seni Seçti / 2011
Nar / 2011
Kirli Beyaz / 2010
Kaybedenler Kulübü / 2010
Geniş Aile / 2009
Arka Sokaklar / 2009
Kalpsiz Adam / 2008
Münferit / 2007
Köprü / 2006
Kabuslar Evi: Gece Gelen Arkadaşlar / 2006
Seher Vakti / 2005
Canın Sağolsun / 2005
Karım ve Annem / 2004
Vizontele Tuuba / 2003
Bir İstanbul Masalı / 2003
G.O.R.A / 2003
Zerda / 2002
Aşk ve Gurur / 2002
90-60-90 / 2001
Evdeki Yabancı / 2000
Yüzleşme / 1999
Deli Yürek / 1999
Ayrılsak da Beraberiz / 1999