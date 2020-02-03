İdil Fırat kimdir? İdil Fırat nereli ve kaç yaşında?

İdil Fırat, 1972 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Ayrılsak da Beraberiz dizisi ile gerçekleştiren İdil Fırat hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… İdil Fırat nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Ramo dizisinde Fidan karakterini canlandıran İdil Fırat hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… İdil Fırat kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

İDİL FIRAT KİMDİR?

İdil Fırat, 5 Kasım 1972 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü mezunudur.

İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu’nda görev almıştır. 1999 yılında rol aldığı Deli Yürek dizisi ile tanınmaya başlamıştır. Yüzleşme, Dikkat Bebek Var, Ayrılsak da Beraberiz, Aşk ve Gurur, 90-60-90′, Deli Yürek ve Zerda gibi televizyon dizilerinde oynadı. Ayrıca Kolay Para, Gülüm, Vizontele Tuuba, G.O.R.A, Münferit ve Kaybedenler Kulübü gibi çeşitli sinema filmlerinde rol aldı.

Şimdilerde, Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Ramo dizisinde Fidan karakterine hayat veren İdil Fırat, 1.71 metre boyunda, 54 kilo ve Akrep burcudur.

Ödülleri:

2012 – 17. Sadri Alışık Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – “Nar”

2012 – 1. YEFA Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – “Nar”

İdil Fırat'ın rol aldığı diziler ve filmler:

Ramo (Fidan) / 2020

Mehmed: Bir Cihan Fatihi / 2018

Poyraz Karayel / 2015

Hayat Ağacı / 2014

Senin Hikayen / 2013

Ben Onu Çok Sevdim / 2013

Şubat / 2012

Çıplak Gerçek / 2012

Acayip Hikayeler / 2012

Kalbim Seni Seçti / 2011

Nar / 2011

Kirli Beyaz / 2010

Kaybedenler Kulübü / 2010

Geniş Aile / 2009

Arka Sokaklar / 2009

Kalpsiz Adam / 2008

Münferit / 2007

Köprü / 2006

Kabuslar Evi: Gece Gelen Arkadaşlar / 2006

Seher Vakti / 2005

Canın Sağolsun / 2005

Karım ve Annem / 2004

Vizontele Tuuba / 2003

Bir İstanbul Masalı / 2003

G.O.R.A / 2003

Zerda / 2002

Aşk ve Gurur / 2002

90-60-90 / 2001

Evdeki Yabancı / 2000

Yüzleşme / 1999

Deli Yürek / 1999

Ayrılsak da Beraberiz / 1999