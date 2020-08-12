İkinci kez boşanan Hande Acar’ın tatil keyfi!

Geçen ay eşi Erdinç Acar'dan ikinci kez boşanan Hande Acar, şimdilerde deniz ve güneşin tadını çıkartıyor. Hande Hanım yaptığı tatil paylaşımlarıyla adeta aldığı karardan ne kadar mutlu olduğunu gözler önüne seriyor.

Cemiyet hayatının ünlü çifti Hande-Erdinç Acar, 10 Temmuz'da Beykoz Adliyesi'nde görülen bir duruşma ile tek celsede boşandı! 2006 yılında Las Vegas'ta evlenen çift, 2010 yılında boşanmış, ancak aynı yıl içinde tekrar barışarak yeniden birlikte yaşamaya başlamıştı.

Hande-Erdinç Acar çiftinin, 13 yaşındaki Aslan, 8 yaşındaki Masal ve 7 yaşındaki Mavi isimli üç çocuğu var. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanan çiftten ayrılmayı Hande Acar istemişti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIYOR

Boşanmasının üzerinden bir ay geçmesine rağmen halen boşanma tazminatı üzerinden konuşulmaya devam eden Hande Acar, Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı keyifli karelerle bu konularla çok da ilgilenmediğini gösterdi.

Hande Acar’ın Amerika ve İstanbul'da 3 lüks daire, Bodrum'da villa, lüks tekne ve otomobil istediği iddia edilmişti.