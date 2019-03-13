İlbilge Hatun kimdir? İlbilge Hatun tarihte var mıdır? İşte bilinmeyenler

İlbilge Hatun kimdir? Tarihte var mıdır? soruları Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra araştırılmaya başlandı. Peki Diriliş Ertuğrul’da İlbilge Hatun nasıl öldü? İşte Hande Soral'ın canlandırdığı İlbilge Hatun'un hayatına dair merak edilenler…

İLBİLGE HATUN KİMDİR?

Diriliş Ertuğrul dizisi ile gündeme gelen İlbilge Hatun gerçekte tarihte var olan bir karakterdir. Fakat İlbilge Hatunn aslında Osmanlı tarihinden çok önce yaşamıştır. Tarihte İlbilge Hatun, Göktürk Devleti döneminde yaşamıştır. Göktürk Devleti’nin Türk Kağanı Bilge Kağan'ın annesidir. Eşi Göktürk Devleti’ni yeniden kuran İlteriş Kutlug Kağan'dır. Türklerin devlet anlayışı ile yönetimi, kültürel öğeleri, komşuları ile soydaşlarıyla olan ilişkileri ve sosyal yaşantısıyla ilgili önemli bilgiler içeren Orhun Kitabeleri’nde İlteris Kagan’in en büyük destek ve yardımcılarından birinin esi İlbilge Hatun olduğu belirtilmektedir. İlbilge Hatun'un torunları Yollıg Tigin, Bilge Kutluk Tengri Kağan'dır.

İLBİLGE HATUN NASIL ÖLDÜ?

Diriliş Ertuğrul hayranları, İlbilge Hatun’un nasıl öldüğünü de merak ediyor. Ancak İlbilge Hatun’un ölümüne ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. İlbilge Hatun’un tarihte nerede, nasıl öldüğüne dair herhangi bir bilgi akışı yer almıyor.