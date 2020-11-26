İlk tesettürlü model Halima Aden podyumu bıraktı

Dünyanın ilk tesettürlü modeli olarak ünlenen Halima Aden, tesettürünü moda gösterilerinde kullanmaktan dolayı pişman olduğunu açıklayarak modelliği bıraktığını duyurdu.

Somali asıllı Amerikalı Müslüman model Halima Aden, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, moda alanında çalışmak onu dini inançlarından taviz vermeye zorladığı için podyum gösterilerini bıraktığını söyledi.

COVID-19’A TEŞEKKÜR ETTİ

“Covid-19’a teşekkür ederim” diyen 21 yaşındaki model, “Endüstriye ara verince sonunda kişisel tesettür yolculuğumda yanlış yere gittiğimi fark ettim” ifadesini kullandı.

Aden’in katıldığı ilk güzellik kampanyası Rihanna’nın Fenty Beauty markası içindi. Rihanna’ya düz siyah başörtüsünü takmasına izin verdiği için teşekkür eden Aden, “Keşke siyah örtümü sete götürmeyi hiç bırakmasaydım” diye pişmanlığını dile getirdi.

Bir marka için jean kumaşından örtüyü başına takan Aden, “Sanki başörtüsünü temsil etmek için bu markalara ihtiyacımız varmış gibi. Onların bize ihtiyaçları var. Asla tersi olmaz. Ama o zamanlar herhangi bir ‘temsil’ için o kadar çaresizdim ki, kim olduğumla bağlantımı yitirmiştim” ifadesini kullandı.

Aden ayrıca “Sanki bütün maksadımı aşmazmış gibi ‘seksi tesettürlü’ olmak istediğimi hatırlıyorum” sözlerini yazdı.

Aden’in paylaştığı tüm fotoğraflarda saçı ve vücudu kapalı olsa da genç model, çekimlerdeki stilin birçok yönden “gerçek” başörtüsünü yansıtmadığını öne sürdü.

“KENDİMİ SUÇLUYORUM”

Başörtüsüyle büyük moda markaları için yürüyen ilk modellerden biri olduğu için öncü olarak kabul edilen Aden, sosyal medya paylaşımında, “Tehlikede olandansa fırsatları önemsediğim için kendimi suçluyorum. Toy ve isyankar olduğum için kendimi suçluyorum” dedi.

Aden ayrıca “Müslüman kız kardeşlerim kariyemin başında gerek özelden mesajlarla gerekse de açık bir şekilde etiketleyerek olgun bir kadın gibi giyinmeyi bırakmamı söylerdi. Bu, bana bir şeyleri yanlış yaptığımı hissettirdi” dedi.