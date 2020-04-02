İlker Kaleli: Kendi OHAL lerini ilan ettiler

Uzun bir aradan sonra Öğretmen adlı dizi ile sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu İlker Kaleli, corona virüsü nedeniyle ara verdikleri çekimler sonrasında neler yaptığını sosyal medya hesabından paylaştı.

Öğretmen dizisi ile ekranlara başarılı bir dönüş yapan İlker Kaleli, ev karantinası günlerine dair bir paylaşımda bulundu. Virüs tehlikesi nedeniyle ara verilen çekimler yüzünden ev karantinasında olduğunu belirten Kaleli, evinde volta attığını söyledi.

Takipçileriyle sosyal medya hesabı üzerinden etkileşime giren İlker Kaleli şunları yazdı:

“Derslere mecburen ara verdik bir süre… Ev güzel, hoş da… Metrekare başına bıraktığım düşünce sayısından volta atacak yer kalmadı. Gitarın tellerini 3 kez değiştirdim, daha okumadığım kitaplarla bakışıyoruz, balkondaki saksılarda yaşam bitmiş, bir sete gittik geldik, hemen trip.. Kediler aynı, kendi OHAL lerini ilan ettiler… Biraz yazmak, bol düşünmek, biraz söylemek, biraz da susmak arasında yeni kainatlar içindeyim, orada çokbir şey değişmedi.. Dünya uyanırken bazı gerçeklere, içeriden başka uyanışlara vesile, başka oluşlara gebe ve en önemlisi insan olmanın yeni kazanacağı anlamları çaresizce seyrederek geçen bir yol kenarı pansiyonu hayat şu an herkese… Dikkat edin, mesafe lazım bu ara, hayat her şakayı kaldırmaz ve alacak dersi olana, bütün dünya okuldur..”